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Президент Абхазии отбыл в Москву с рабочим визитом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания проведет ряд встреч в Администрации президента и в правительстве Российской Федерации.

Девятая по счету рабочая поездка Аслана Бжания в Москву должна была начаться 2 октября, однако прервалась из-за инцидента на набережной Сухума, произошедшего 30 сентября с участием ветеранов войны, депутата Парламента и сотрудников милиции.

Президент вернулся в Абхазию 3 октября и провел совещание с правоохранительными органами. По итогам глава государства принял отставку министра внутренних дел Дмитрия Дбар на время проведения проверки.

Предыдущий рабочий визит абхазского президента в Москву состоялся в июле текущего года.

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