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Еще 158 новых случаев COVID-19 подтверждено в Абхазии

© Sputnik / Григорий Сысоев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1540)
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 28661 человек. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23616 человек.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 158 человек из 575 протестированных в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ – 23, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 97 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1540)

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