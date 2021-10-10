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Мраморный клоп

В поисках тепла: эколог рассказал почему мраморные клопы лезут в дома

© CC BY 2.0 / Melissa McMasters / Brown stink bug
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Жители Абхазии стали жаловаться на то, что с наступлением холодов в их дома устремились мраморные клопы.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik, Бадри Есиава. Мраморные клопы устремились в дома из-за наступления холодов, рассказал председатель Госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава.

"Наступили холода и клопы из лесов, полей устремились в дома. Да, их не так много, как было раньше, тем не менее они ищут теплые места. Зачастую такими становятся жилища людей, разные деревянные постройки, чердаки", – отметил он.

Эколог уточнил, что работы по борьбе с мраморным клопом ежегодно проводятся в летний период, но уничтожить их всех пока не удается.

© CC0
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По словам начальника службы защиты растений Минсельхоза Абхазии Владимира Герия, мраморный клоп – это инвазивный вредитель, у которого нет естественных врагов, и он размножается беспрепятственно. Работы по борьбе с ними не направлены на их полное уничтожение, так как это невозможно, они проводятся для минимизирования потери урожая.

"В этом году мы занимались лечением фундука в Галском районе, в том числе, с использованием авиации. Было обработано 5000 гектаров земли. Также населению безвозмездно выделили свыше 10 000 тонн препаратов для опрыскивания растений в достаточном количестве для защиты того же ореха, овощных культур. В этом году не была задействована техника машинно-тракторных станций в связи с отсутствием такой необходимости. Массового распространения клопа в летнее время не наблюдалось", – сказал Герия.

Он также добавил, что на руках у населения более 1000 аппаратов для применения пестицидов, и в 2021 году крестьянам раздали около 60 000 ловушек с феромонами, но в следующем сезоне феромоны нужно будет докупить из бюджетных средств.

© Sputnik / Акоп Кущян
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Герия подчеркнул, что работы по борьбе с мраморным клопом и американской бабочкой проводятся ежегодно.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около пяти лет назад. Вредитель быстро освоился в республике. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам, может вредить овощным и зерновым культурам.

В 2020 году Россия оказала помощь Абхазии в борьбе с вредителями на сумму более 130 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на приобретение пестицидов, аппаратов для опрыскивания растений, спецтехники и проведения обработки сельхозугодий с помощью авиации. Помощь республике поступала и от международных организаций. Из бюджета же Министерства сельского хозяйства 15 миллионов рублей было потрачено на приобретение ядохимикатов.

В борьбе с мраморным клопом 2020 году потратили более 400 тысяч тонн пестицидов.

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