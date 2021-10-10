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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 октября

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (214)
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Sputnik Абхазия
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В начале новой недели территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться в зоне влияния обширного антициклона с выносом тепла с юга.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. В понедельник 11 октября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.

Атмосферное давление – повышенное.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.  

Температура воздуха ночью от + 9°С до +14°С, днем от +20°С до +25°С.

Температура морской воды +20°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60 – 80%.

Темы:
Погода в Абхазии - 2021 (214)

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