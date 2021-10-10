Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 11 октября

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Тестовый рейс: туристический теплоход "Грифон" зашел в Сухумский порт Планируется, что туристический теплоход "Грифон" будет регулярно ходить из Сочи в Сухум с 1 мая 2022 года. 648

Менее трех тысяч человек привились "Спутником Лайт" в Абхазии за два месяца Чуть менее трех тысяч человек привились от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник Лайт" в Абхазии с 10 августа. 301