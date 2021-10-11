Генпрокуратура возбудила уголовные дела по инциденту со стрельбой в Сухуме

Генпрокуратура занялась расследованием резонансного инцидента со стрельбой депутата Кокая в Сухуме 30 сентября и последующего конфликта между ветеранами войны и силовиками, чтобы дать правовую оценку действиям всех участников события.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Уголовное дело возбуждено в отношении заместителей министра внутренних дел Абхазии Раща Цвижба и Дадына Чачхалия, об этом заявил генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба на заседании Парламента в понедельник 11 октября.

Агрба рассказал, что завершена доследственная проверка по факту применения насилия со стороны сотрудников МВД, а также по хулиганству, незаконному хранению и ношению оружия и оскорблению представителя власти в отношении депутата Парламента.

"Проверка проведена в полном объеме, на мой взгляд, объективно, и сегодня приняты все процессуальные решения. Относительно представителей МВД, двух заместителей министра Цвижба Раща и Чачхалия Дадына возбуждено уголовное дело по части три статьи 288 пункт "а", который предусматривает превышение должностных полномочий с применением насилия. Статья предусматривает лишение свободы до 10 лет", – сказал генпрокурор.

Относительно депутата Парламента Гарри Кокая в его действиях прокуратура усматривает признаки состава преступления, предусмотренного статьей 207 - хулиганство и оскорбление представителей власти по 321 статье УК.

"Относительно другого депутата Ардзинба Алмасхана имеются все доказательства того, что в 00:10 после инцидента на набережной подъехал на своей служебной автомашин к воротам здания МВД, вытащил автомат и произвел 20 выстрелов", – подчеркнул он.

Депутат отказывается от дачи показаний, добавил Агрба. В настоящее время в отношении министра внутренних дел Дмитрия Дбар прокуратура не усматривает состава преступления.

"Однако, с учетом того, что он находился в этом месте и с его участием произошел инцидент, который он не смог предотвратить, Генпрокуратура считает необходимым обратиться в адрес президента с представлением о применении в отношении министра дисциплинарного взыскания и целесообразности его пребывания на занимаемой должности", – отметил генпрокурор.

Генеральная прокуратура допросила всех ветеранов войны, сотрудников милиции, министра внутренних дел.

"Относительно министра ни ветераны войны, ни сам Кокая не говорит, что Дбар кого-то оскорблял, к кому-то применял насилие. Изначально были законные требования выдать пистолет, после чего Кокая отказался, возникла потасовка, которая переросла в конфликт, переросший в насилие", – сказал Адгур Агрба.

Генпрокуратура занялась расследованием резонансного инцидента со стрельбой депутата Кокая в воздух в Сухуме 30 сентября после празднования Дня Победы с ветеранами из Адзюбжи и последующего конфликта между ветеранами войны и силовиками, чтобы дать правовую оценку действиям всех участников события.