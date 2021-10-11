Адзюбжинцев призвали дождаться президента для решения вопроса об отставке Дбар

Трое ветеранов из Адзюбжи и представитель Совета старейшин пришли на встречу с руководством Абхазии в понедельник 11 октября, беседа продлилась около двух часов.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik, Асмат Цвижба. Делегация, которая отправилась на встречу в Администрацию президента, вернулась в Адзюбжу, ее члены рассказали односельчанам о результатах переговоров.

На встрече присутствовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Алхас Квициниа.

В ходе обсуждений членам делегации сказали, что Дмитрий Дбар, "скорее всего, будет освобожден от должности" и вопрос будет решен в их пользу, когда приедет президент.

"Если президент, когда приедет, не примет решение о его снятии, мы пригласим вас сюда и будем вместе обсуждать с президентом", – привел слова участников встречи житель Адзюбжи.

В эти дни Бжания находится с рабочим визитом в Москве, где проводит переговоры в правительстве России.

Часть собравшихся согласилась с тем, что нужно дождаться решения президента, остальные возмутились таким решением. По мнению некоторых, необходимо решать вопрос незамедлительно, не дожидаясь президента и, если необходимо, перекрыть трассу.

Собравшиеся пока не разошлись.

Ветераны и их единомышленники собрались у въезда в село Адзюбжа, ожидая итогов доследственной поверки инцидента Генпрокуратурой, после их оглашения они отправили делегацию из четырех человек в Сухум с требованием полной отставки главы МВД и двух его заместителей.

В понедельник, 11 октября, генпрокурор Адгур Агрба доложил Парламенту, что в отношении двух замминистров внутренних дел Раща Цвижба и Дадына Чачхалия заведены уголовные дела. Им вменяют превышение должностных полномочий с применением насилия. За это грозит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Действия депутата Гарри Кокая прокуратура квалифицирует как хулиганство и оскорбление представителей власти.

Резонансный конфликт с участием сотрудников правоохранительных органов, депутата Парламента Гарри Кокая и ветеранов войны из Адзюбжи произошел ночью 30 сентября на набережной Сухума после выстрелов в воздух, совершенных депутатом.