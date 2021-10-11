В Абхазии скончались еще четыре пациента с коронавирусом

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 577 человек в Абхазии, вирус подтвердился у 152 из них, сообщает Оперштаб.

За два дня в Гудаутском ковидном госпитале скончались три пациента, это двое 73-летних мужчин и женщина 74 лет. В российском военном госпитале в Сухуме умер пациент 1949 года рождения.

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В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 70 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 35, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 97 пациентов, состояние 12 из них расценено, как тяжелое.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.