22:18 11 Октября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.64
  • EUR82.93
Поиск

В Абхазии скончались еще четыре пациента с коронавирусом

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1543)
12701
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0b/03/1031216604.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20211011/1033395063/V-meduchrezhdeniyakh-Abkhazii-skonchalis-chetyre-patsienta-s-koronavirusom.html

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 28932. Зарегистрировано 425 летальных случаев. Выздоровели 24067 человек.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели еще у 577 человек в Абхазии, вирус подтвердился у 152 из них, сообщает Оперштаб.

За два дня в Гудаутском ковидном госпитале скончались три пациента, это двое 73-летних мужчин и женщина 74 лет. В российском военном госпитале в Сухуме умер пациент 1949 года рождения.

© Sputnik / Леон Гуния
Covid-19 в Абхазии

В настоящее время в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении 70 пациентов, в тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 44 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ – 35, четверо в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 14 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 97 пациентов, состояние 12 из них расценено, как тяжелое.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1543)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Купить себе немножко Капоне: аукцион вещей знаменитого гангстера
Ракетные стрельбы кораблей Тихоокеанского флота в Японском море
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться