Более 270 мест в отелях выделено для родственников погибших в Ан-148

Финансисты прорабатывают механизмы перевода средств семьям погибших, а психологи признают: первые два дня были особенно тяжелыми для родственников, которые потеряли близких, поэтому необходимо оказывать помощь абсолютно всем и тщательно работать с каждой семьей.

СУХУМ, 13 фев — Sputnik. Более 270 мест в четырех гостиницах Москвы и Подмосковья забронировано для размещения родственников тех, кто погиб при крушении самолета Ан-148 в Московской области, сообщает РИА Новости.

"Для размещения прибывающих родственников забронировано и подготовлено более 270 мест в 4 гостиницах Москвы и Московской области, размещены на данный момент 6 человек", — говорится в сообщении МЧС России.

Тем временем в Оренбурге создана рабочая группа, которая занимается выделением и распределением единовременной материальной помощи семьям погибших.

По сообщению Росавиации, связь с экипажем пропала спустя несколько минут после взлета из "Домодедово".

По данным Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа погибли. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг сообщал, что членам семей каждого погибшего из областной казны будет выделено по миллиону рублей.

"Создана рабочая группа по оказанию единовременной материальной помощи и социальной поддержке семьям и родственникам погибших. Проект постановления правительства о выделении по миллиону рублей членам семей подготовлен. На сайте правительства области размещена памятка о предоставлении необходимых документов", — говорится в сообщении МЧС области.

В правительстве региона сообщили, что в настоящее время специалисты прорабатывают механизм перевода средств семьям погибших.

"Первые два дня были особенно тяжелыми для родственников, которые потеряли близких в катастрофе, но мы работаем с каждой семьей. Доносим информацию о том, какие документы необходимо предоставить властям, чтобы получить материальную помощь. Выплаты должны начаться в ближайшие дни", — сказал представитель областного правительства.

Сотрудники МЧС во вторник возьмут пробы ДНК у пяти оставшихся родственников погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

"На 13.02.2018 запланировано: продолжение поисковых работ; взятие проб ДНК у 5 оставшихся родственников погибших; отправка обнаруженных элементов самолета в аэропорт Жуковский для проведения следственных мероприятий", — говорится в сообщении МЧС России.

По данным ведомства, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 1136 человек и 204 единицы техники.