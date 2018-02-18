17:56 18 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот.

При крушении самолета в Иране погибли 66 человек

© Sputnik. Нина Зотина
Происшествия
Получить короткую ссылку
75 0 0

На борту лайнера находились шесть членов экипажа и 60 пассажиров, среди них был один ребенок.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Жертвами авиакатастрофы в центральной части Ирана стали 66 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Пассажирский самолет Aseman Airlines, который следовал из Тегерана в Ясудж, рухнул в воскресенье в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

"На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли", — цитирует агентство заявление компании.

В сообщении уточняется, что среди пассажиров был один ребенок.

В авиакомпании Aseman Airlines, чей самолет потерпел крушение в воскресенье в центре Ирана, заявили, что воздушное судно врезалось в гору, в районе происшествия наблюдались неблагоприятные погодные условия, сообщает агентство Mehr.

Официальный представитель перевозчика Мохаммад Таги Табатабаи отметил, что самолет ATR 72 исчез с радаров примерно в 8.52 по местному времени (8.22 мск). После проведения поисковой операции, по его словам, самолет был найден около горного хребта Дена, в районе происшествия была плохая погода.

Агентство Mehr отмечает, что самолету на момент крушения было 20 лет. По данным телекомпании Press TV, первый полет воздушное судно совершило 24 года и 4 месяца назад. На месте происшествия продолжается поисковая операция, погодные условия осложняют работу специалистов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

  • Виктор Марков, старший аналитик ИК Церих Кэпитал Менеджмент
    Уже интереснее!

    Аналитик объяснил, почему "Лукойл" принял решение развивать свою деятельность по разработке новых месторождений в республике.

  • Национальный головной убор ак калпак на рынке. Архивное фото
    Сделано в Кыргызстане

    Почему Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана предлагает запретить ввоз из-за границы национальных головных уборов - ак калпаков?

  • Работа сахарного завода в городе Слуцк
    "Сладкая" цена

    Глава белорусского пищевого концерна объяснил президенту страны Александру Лукашенко, почему российский сахар дешевле отечественного.

  • Спасатели МЧС РФ
    Помощь свыше

    В течение года для МЧС Южной Осетии будет закуплен вертолет с медицинским модулем, ведутся переговоры с летным составом в России.

  • Флаги в отражении на стенде с эмблемой ЕС
    Лучше один раз увидеть

    Азербайджан пригласил представителей Европейского союза понаблюдать за ходом предстоящих в стране президентских выборов.

  • Армен Гаспарян
    Денег не дадим!

    Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян рассказал Sputnik Армения, как урезание финансирования американских НКО в Армении скажется на их деятельности.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Грузовик едет по лесной дороге недалеко от деревни Крево
Зима в фотографиях со всего мира
Макдональдс открылся в Мосуле
"Макдоналдс" открылся в Мосуле
Выборы президента России в Абхазии: куда идти голосовать
Выборы президента России: куда идти голосовать

Соцсети

Sputnikabkhazia