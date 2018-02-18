При крушении самолета в Иране погибли 66 человек

На борту лайнера находились шесть членов экипажа и 60 пассажиров, среди них был один ребенок.

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Жертвами авиакатастрофы в центральной части Ирана стали 66 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Пассажирский самолет Aseman Airlines, который следовал из Тегерана в Ясудж, рухнул в воскресенье в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан.

"На борту этого самолета находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа, которые, к сожалению, все погибли", — цитирует агентство заявление компании.

В сообщении уточняется, что среди пассажиров был один ребенок.

В авиакомпании Aseman Airlines, чей самолет потерпел крушение в воскресенье в центре Ирана, заявили, что воздушное судно врезалось в гору, в районе происшествия наблюдались неблагоприятные погодные условия, сообщает агентство Mehr.

Официальный представитель перевозчика Мохаммад Таги Табатабаи отметил, что самолет ATR 72 исчез с радаров примерно в 8.52 по местному времени (8.22 мск). После проведения поисковой операции, по его словам, самолет был найден около горного хребта Дена, в районе происшествия была плохая погода.

Агентство Mehr отмечает, что самолету на момент крушения было 20 лет. По данным телекомпании Press TV, первый полет воздушное судно совершило 24 года и 4 месяца назад. На месте происшествия продолжается поисковая операция, погодные условия осложняют работу специалистов.