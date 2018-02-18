В Дагестане преступник расстрелял толпу на Масленице, есть жертвы

СУХУМ, 18 фев — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре во время празднования Масленицы, сообщает РИА Нвовсти.

"По предварительным данным, погибли четверо, пострадали пятеро, все они гражданские, они возвращались со службы из храма, когда по ним открыли стрельбу", — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах республики, нападавший ликвидирован.

Все жертвы возвращались со службы из храма, когда произошло нападение. Как отметил источник, преступник не состоял на учете в правоохранительных органах и не относился к радикальным течениям.