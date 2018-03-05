Шесть автомобилей столкнулись в Сочи

СУХУМ — 5 мар, Sputnik. ДТП произошло 4 марта на на улице Донской, сообщает Вести Сочи. На видео, снятом очевидцами, видно, что столкнулись шесть машин.
По предварительным данным, в столкнувшихся автомобилях никто не пострадал.
СУХУМ — 5 мар, Sputnik. ДТП произошло 4 марта на на улице Донской, сообщает Вести Сочи. На видео, снятом очевидцами, видно, что столкнулись шесть машин.
Новый кредит "Потребительский" Сбербанк Абхазии запустил 1 февраля 2018 года. О том, сколько было одобрено кредитов за месяц, почему некоторым было отказано, и как оценивают условия предоставления кредита жители республики, читайте в материале Sputnik Абхазия.
Ограбление в Сухумской городской коллегии адвокатов произошло в ночь с 1 на 2 марта 2018 года.
Единственную дорогу, соединяющую Южную Осетию и Россию, завалило снегом. Движение по трассе закрыто с полуночи.
Транскавказская автомагистраль закрыта до особого распоряжения из-за сильного снегопада и угрозы схода снежных лавин.
Как жительница Баку вместе со своими близкими и знакомыми уже двадцать лет обеспечивает одиноких стариков едой и помогает нуждающимся.
Как кафе армянском городе Гюмри помогает людям с инвалидностью осуществить мечты о полноценной работе и интегрироваться в общество.
Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.
Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.
У Беларуси стоит задача сохранить российский рынок, заявил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.
В Латвии, из-за наступивших холодов, многократно вырос спрос на газ, а оператор газового хранилища предупреждает, что возможны ограничения поставок.
В Литве впервые на литовском языке опубликован дневник еврейского подростка Ицхака, который описывал жизнь Вильнюсского гетто.
Как отразится набирающее силу газовое противостояние между Россией и Украиной на молдавских потребителях?
Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) раскрыла подробности сделки по строительству в республике совместно с Китаем нового алюминиевого завода.
В Узбекистане после девятнадцати лет заключения вышел на свободу бывший репортер газеты "Эрк" Юсуф Рузимурадов.
Министерство культуры Эстонии отказало старейшему русскому журналу республики "Таллинн" в финансовой поддержке.
Транскавказская автомагистраль закрыта до особого распоряжения из-за сильного снегопада и угрозы схода снежных лавин.
Как жительница Баку вместе со своими близкими и знакомыми уже двадцать лет обеспечивает одиноких стариков едой и помогает нуждающимся.
Как кафе армянском городе Гюмри помогает людям с инвалидностью осуществить мечты о полноценной работе и интегрироваться в общество.