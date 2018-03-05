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Шесть автомобилей столкнулись в Сочи

© Sputnik. Илья Питалев
Происшествия
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По предварительным данным, в столкнувшихся автомобилях никто не пострадал.

СУХУМ — 5 мар, Sputnik. ДТП произошло 4 марта на на улице Донской, сообщает Вести Сочи. На видео, снятом очевидцами, видно, что столкнулись шесть машин. 

Причина ДТП пока неизвестна, но не исключено, что оно произошло из-за того, что один из водителей не справился с управлением на мокрой дороге. 



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