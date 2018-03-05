Ограблена Сухумская городская коллегия адвокатов

Ограбление в Сухумской городской коллегии адвокатов произошло в ночь с 1 на 2 марта 2018 года.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумская городская коллегия адвокатов была ограблена, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия.

"Грабители взломали двери и раскрыли все сейфы. Мы получили зарплату в четверг вечером, злоумышленники похитили 40 тысяч рублей", — добавил он.

Как прокомментировали в пресс-службе МВД, 2 марта в 09.10 в дежурную часть УВД по городу Сухум с заявлением о краже обратилась председатель Сухумской городской коллегии адвокатов №1.

"Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в ночь на 2 марта неустановленным лицом, проникшим путем взлома дверей в помещение адвокатского бюро "Азинхьчара", расположенного по улице Конфедератов, дом 37, совершена кража денег в сумме 40 000 рублей", — отмечает пресс-служба МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 155 УК РА (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.