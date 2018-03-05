12:31 05 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Милиция у здания Палаты адвокатов

Ограблена Сухумская городская коллегия адвокатов

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
Получить короткую ссылку
42010

Ограбление в Сухумской городской коллегии адвокатов произошло в ночь с 1 на 2 марта 2018 года.

СУХУМ, 5 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сухумская городская коллегия адвокатов была ограблена, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия.

"Грабители взломали двери и раскрыли все сейфы. Мы получили зарплату в четверг вечером, злоумышленники похитили 40 тысяч рублей", — добавил он.

Как прокомментировали в пресс-службе МВД, 2 марта в 09.10 в дежурную часть УВД по городу Сухум с заявлением о краже обратилась председатель Сухумской городской коллегии адвокатов №1.

"Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в ночь на 2 марта неустановленным лицом, проникшим путем взлома дверей в помещение адвокатского бюро "Азинхьчара", расположенного по улице Конфедератов, дом 37, совершена кража денег в сумме 40 000 рублей", — отмечает пресс-служба МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 155 УК РА (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Приняты оперативно-розыскные меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к преступлению.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Архивное фото торгово-развлекательного комплекса Хан Шатыр
    Скучно у вас!

    Посол Ливана в Казахстане заявил, что в республике высокие цены для туристов, неприветливый персонал и мало достопримечательностей.

  • Вручение бронзовой медали ОИ 2008 года борцу Базару Базаргуруеву
    Дождался

    Борец из Кыргызстана, занявший пятое место на летних Олимпийских играх в Пекине, спустя десять лет получил бронзовую медаль.

  • Работа металлургического завода, архивное фото
    Нельзя потерять

    У Беларуси стоит задача сохранить российский рынок, заявил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Снимок из серии Волшебство воды иранского фотографа Бехнема Сахви. Профессиональный конкурс. Категория Спорт.
Финалисты конкурса 2018 Sony World Photography Awards
В США разгадали тайну загадочных огней в небе над Висконсином
Тайну "загадочных огней" в небе над Висконсином разгадали в США
Великий пост 2018 - календарь питания по дням
Великий пост: календарь питания по дням

Соцсети

Sputnikabkhazia