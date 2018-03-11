Женщину расстреляли на проспекте Аиааира в Сухуме

Звонок в дежурную часть МВД об убийстве на проспекте Аиааира в городе Сухум поступил в 14 часов 50 минут.

СУХУМ, 11 мар – Sputnik, Амра Амичба. Факт убийства молодой женщины Гульгаз Мамедовой по проспекту Аиааира в Сухуме подтвердили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства внутренних дел Абхазии.

"Убийца — некий Виктор Джанба, а жертва — Мамедова. Виновник явился с повинной, он задержан", — уточнили в пресс-службе ведомства.

В МВД сообщили, что убийца использовал огнестрельное оружие.

Как сообщали ранее СМИ, 24 июля 2015 года судья сухумского городского суда Орхан Чедия удовлетворил исковое заявление Гульгаз Мамедовой против Виктора Джанба о месте жительства их малолетнего сына с матерью.