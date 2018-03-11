Турецкий пассажирский самолет потерпел крушение в Иране

СУХУМ, 11 мар — Sputnik. Частный турецкий пассажирский самолет потерпел крушение на западе Ирана, сообщает РИА Новости.

Турецкие СМИ со ссылкой на министерство транспорта Турции писали, что частный самолет, принадлежащий турецкой инвестиционной компании Başaran Holding и летевший из Шарджи в Стамбул, пропал с радаров в 17.40 мск. На его борту находились 11 человек, в том числе трое членов экипажа. Крушение воздушного судна произошло в гористой местности на западе Ирана. После удара о землю лайнер загорелся.

Иранские спасатели пытаются добраться до места падения воздушного судна.



