Прокуратура Сухума завела уголовное дело по факту убийства женщины

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. В отношении Виктора Джанба прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное приобретение и хранение оружия" — часть 1, статьи 99 и 217 Уголовного кодекса Абхазии. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.
Пресс-служба МВД уточнила, что 11 марта 2018 года примерно в 14 часов 30 минут у дома № 117 по проспекту Аиааира в Сухуме Виктор Джанба 1978 года рождения на почве бытовой ссоры произвел выстрелы из огнестрельного оружия в Гульзаг Мамедову 1987 года рождения, которая от полученных ранений скончалась.
На месте происшествия обнаружен и изъят автомат системы "Калашников" калибра 7.62 мм и стрелянные гильзы.
Работа по ограничению движения бензинового транспорта и созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей ведется в рамках краевой концепции развития экологически чистого транспорта и новых форм мобильности.