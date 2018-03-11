Прокуратура Сухума завела уголовное дело по факту убийства женщины

Звонок в дежурную часть МВД об убийстве на проспекте Аиааира в городе Сухум поступил 11 марта в 14 часов 50 минут.

© Sputnik / Томас Тхайцук Женщину расстреляли на проспекте Аиааира в Сухуме

В отношении Виктора Джанба прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное приобретение и хранение оружия" — часть 1, статьи 99 и 217 Уголовного кодекса Абхазии. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии

Пресс-служба МВД уточнила, что 11 марта 2018 года примерно в 14 часов 30 минут у дома № 117 по проспекту Аиааира в Сухуме Виктор Джанба 1978 года рождения на почве бытовой ссоры произвел выстрелы из огнестрельного оружия в Гульзаг Мамедову 1987 года рождения, которая от полученных ранений скончалась.

На месте происшествия обнаружен и изъят автомат системы "Калашников" калибра 7.62 мм и стрелянные гильзы.

Виктор Джанба водворен в ИВС.