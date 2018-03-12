Огонь, а не поездка: как пассажиры маршрутки не доехали до Псоу

Sputnik
"Горячий тещин язык"
Неприятный запах в салоне маршрутки, ехавшей из Сухума на Псоу, пассажиры почувствовали на одном из спусков "тещиного языка", рассказала очевидец Ольга Шпинева, которая, по ее словам, еще не отошла от шока.
"Когда мы съехали с "тещиного языка" машина начала дымиться. Я с маленьким грудным ребенком и подругой сидела сзади. Мы несколько раз об этом сказали водителю. В итоге, проезжая поселок Приморское, мы почувствовали, что дым идет в салон, и закричали. Водитель сказал, чтобы мы быстро вышли из машины. У него не было огнетушителя, и он отъехал, чтобы найти воду. Чуть не задавил меня с ребенком", — рассказала возмущенная Шпинева и добавила, что видела не просто сильный дым, а пламя.
По рассказу Ольги, через некоторое время водитель вернулся за пассажирами, но сесть в автомобиль согласились лишь единицы. Те, кто отказался продолжить путь, потребовали вернуть деньги за проезд, но получили на это грубый отказ.
"После такого мы, конечно, не сели в машину. Наверное, около пяти человек из 18 согласились ехать дальше. Попросили вернуть деньги, но он не просто отказался, а еще нахамил, наговорил кучу неприятных вещей. Вообще, нам изначально не понравилось, как ехал этот пожилой мужчина. Он постоянно поворачивался назад, разговаривал с пассажирами и отвлекался от дороги. Был просто кошмар, я до сих пор в шоке", — сказала Ольга.
Рублем и отстранением
Этот инцидент прокомментировал главный инженер автопредприятия "Гагрское АТП" Тимур Агрба. Он рассказал, что этот "спринтер" (марка микроавтобуса – ред.) принадлежит частному водителю, с которым у "Гагрского АТП" заключен договор.
"Автомобиль прошел предрейсовую проверку, машина технически исправна. Мы в курсе этого случая и знаем, что это оплошность водителя. Он не спустил до конца горный ручной тормоз. Из-за трения появился неприятный запах, но никакого пожара там не могло быть. По поводу хамского отношения к пассажирам мы будет разбираться, проведем тщательное внутреннее расследование", — заявил Агрба.
Он добавил, что не был осведомлен о том, что водитель маршрутного такси отказался возвращать пассажирам деньги, и этот вопрос тоже будет поднят на рабочем совещании в предприятии.
"Если все это подтвердится, то водитель понесет административное наказание в виде отстранения от работы сроком на один и более месяцев, в зависимости от степени вины. Можем его оштрафовать. Если получится найти пассажиров, может, вы (Sputnik – ред.) нам в этом поможете, то обязуем его вернуть им деньги", — заявил главный инженер.