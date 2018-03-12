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Трасса.

Огонь, а не поездка: как пассажиры маршрутки не доехали до Псоу

© Sputnik Томас Тхайцук
Происшествия
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Инцидент произошел с пассажирами маршрутного такси Сухум-Псоу в понедельник 12 марта. О нем рассказала Sputnik Абхазия Ольга Шпинева, оказавшаяся в числе пассажиров "огненного" транспорта.

Sputnik

"Горячий тещин язык"

Неприятный запах в салоне маршрутки, ехавшей из Сухума на Псоу, пассажиры почувствовали на одном из спусков "тещиного языка", рассказала очевидец Ольга Шпинева, которая, по ее словам, еще не отошла от шока.

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"Когда мы съехали с "тещиного языка" машина начала дымиться. Я с маленьким грудным ребенком и подругой сидела сзади. Мы несколько раз об этом сказали водителю. В итоге, проезжая поселок Приморское, мы почувствовали, что дым идет в салон, и закричали. Водитель сказал, чтобы мы быстро вышли из машины. У него не было огнетушителя, и он отъехал, чтобы найти воду. Чуть не задавил меня с ребенком", — рассказала возмущенная Шпинева и добавила, что видела не просто сильный дым, а пламя.

По рассказу Ольги, через некоторое время водитель вернулся за пассажирами, но сесть в автомобиль согласились лишь единицы. Те, кто отказался продолжить путь, потребовали вернуть деньги за проезд, но получили на это грубый отказ.

"После такого мы, конечно, не сели в машину. Наверное, около пяти человек из 18 согласились ехать дальше. Попросили вернуть деньги, но он не просто отказался, а еще нахамил, наговорил кучу неприятных вещей. Вообще, нам изначально не понравилось, как ехал этот пожилой мужчина. Он постоянно поворачивался назад, разговаривал с пассажирами и отвлекался от дороги. Был просто кошмар, я до сих пор в шоке", — сказала Ольга.

Рублем и отстранением

Этот инцидент прокомментировал главный инженер автопредприятия "Гагрское АТП" Тимур Агрба. Он рассказал, что этот "спринтер" (марка микроавтобуса – ред.) принадлежит частному водителю, с которым у "Гагрского АТП" заключен договор.

Корреспондент Sputnik Саид Барганджия на сухумской остановке.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Автомобиль прошел предрейсовую проверку, машина технически исправна. Мы в курсе этого случая и знаем, что это оплошность водителя. Он не спустил до конца горный ручной тормоз. Из-за трения появился неприятный запах, но никакого пожара там не могло быть. По поводу хамского отношения к пассажирам мы будет разбираться, проведем тщательное внутреннее расследование", — заявил Агрба. 

Он добавил, что не был осведомлен о том, что водитель маршрутного такси отказался возвращать пассажирам деньги, и этот вопрос тоже будет поднят на рабочем совещании в предприятии.

"Если все это подтвердится, то водитель понесет административное наказание в виде отстранения от работы сроком на один и более месяцев, в зависимости от степени вины. Можем его оштрафовать. Если получится найти пассажиров, может, вы (Sputnik – ред.) нам в этом поможете, то обязуем его вернуть им деньги", — заявил главный инженер.




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