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Иван Саввиди

Предприниматель Иван Саввиди дебоширил на футбольном матче

© AFP 2018/ stringer
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Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем холдинга "Группа "Агроком", созданного в 2004 году в Ростове-на-Дону.

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Проведение чемпионата Греции по футболу приостановлено после инцидента в матче ПАОКа и АЕКа, заявил заместитель министра по делам спорта Георгиос Василиадис. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы решили приостановить чемпионат. Матчи не возобновятся, пока не будут установлены новые рамки закона, согласованные со всеми сторонами", — цитирует Василиадиса агентство Франс Пресс.

Встреча ПАОКа и АЕКа состоялась в воскресенье в Салониках. ПАОК открыл счет на последних минутах, но судья не засчитал гол, поскольку решил, что один из футболистов находился в положении "вне игры". 

Возмущенные болельщики ПАОКа и владелец клуба российский бизнесмен Иван Саввиди выбежали на поле, протестуя против решения судьи, который в итоге засчитал гол. При этом многие греческие издания написали, что "вооруженный Саввиди выбежал на поле и угрожал судье", опубликовав фотографии бизнесмена с пистолетом в кобуре на поясе.

​Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения о том, что он угрожал кому-либо во время матча с АЕКом. По сообщениям СМИ, греческая полиция выдала ордер на арест Саввиди за выход на поле во время игры.

На данный момент АЕК является лидером чемпионата Греции — в активе столичного клуба 54 очка. ПАОК занимает второе место (52 очка).

​Российский предприниматель греческого происхождения Иван Саввиди является основателем и владельцем холдинга "Группа "Агроком", созданного в 2004 году в Ростове-на-Дону.

В группе более 40 предприятий, крупнейшие из которых компания "Донской табак" (входит в пятерку крупнейших производителей сигарет в России, занимает 382-е место в рейтинге крупнейших российских компаний РБК 500 с выручкой 25 млрд руб.), мясной бизнес-комплекс ГК "Тавр", тепличный и рыбоводческий комплексы, а также два завода — по изготовлению упаковки для пищевой продукции и по производству бутилированной воды "Аква-Дон".

Контрольный пакет акций греческого футбольного клуба ПАОК Саввиди приобрел в 2012 году.

До этого с 2002 по 2005 год предприниматель был президентом футбольного клуба "Ростов", а позже, с 2006 по 2008-й, занимал должность президента ростовского футбольного клуба СКА.




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