Пожар в ТЦ в Кемерово: есть погибшие

Следственный комитет России подтвердил гибель детей при пожаре в торгово-развлекательном центре.

СУХУМ, 25 мар — Sputnik. При проведении спасательных работ в торгово-развлекательном центре города Кемерово обнаружены тела четверых детей, находившиеся в детской комнате, сообщает пресс-служба Cледственного комитета России.

В торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул пожар. Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, число пострадавших увеличилось до десяти.

"Устанавливается точное число пострадавших. В настоящее время продолжается работа по ликвидации огня. Следственными органами Следственного комитета России по Кемеровской области в связи с пожаром, повлекшим человеческие жертвы, возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи пострадавших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" по адресу: проспект Ленина, дом 35.

Работа следственной группы ведется по нескольким направлениям: проводится допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, а также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая для следствия значение документация.