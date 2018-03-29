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В Румынии на атомной электростанции произошла авария

Авария произошла в Румынии на атомной электростанции

© AP Photo. VADIM GHIRDA
Происшествия
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Это уже второе происшествие на станции в Чернаводэ за последние дни - 25 марта там произошло падение мощности.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции, сообщает РИА Новости. По данным местных СМИ, утром второй реактор АЭС автоматически отключился от национальной энергетической системы из-за неисправности в электрической системе.

По данным компании-оператора АЭС S. N. Nuclearelectrica SA, отключение связано с проблемами в электрической части энергоблока и не влияет на ядерную безопасность.

"Специалисты расследуют причину и произведут необходимые ремонтные работы в соответствии с процедурами, характерными для атомной отрасли в таких ситуациях", — говорится в сообщении.

Инцидент не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду, добавили в компании.

Чернаводская АЭС — единственная атомная электростанция в Румынии. Она обеспечивает до 20% всей электроэнергии, ежегодно потребляемой в стране.




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