Грузовик въехал в группу людей в Германии

Три человека погибли, не менее 30 пострадали в результате наезда грузовика на группу людей в Мюнстере на юге Германии.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Три человека погибли, не менее 30 пострадали в результате наезда грузовика на группу людей в Мюнстере на юге Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Focus.

Как видно на фото с места происшествия, машина врезалась в людей, сидевших за столиками уличного кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.

"Есть погибшие и пострадавшие", — подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, водитель покончил с собой.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Pieter Drent (@pieterwdrent) 7 апреля 2018 г.

​На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, в небе кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.

Die Behörden gehen von einem #Anschlag aus.



Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. 🖤 pic.twitter.com/HRXK5fvvsr — JungeAlternative NRW (@NRW_JA) 7 апреля 2018 г.

В последние два года случаи намеренного наезда на пешеходов получили распространение по всей Европе. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв. Такие атаки случались во Франции, Германии, Испании, Великобритании и других странах.