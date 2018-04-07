Грузовик въехал в группу людей в Германии

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Три человека погибли, не менее 30 пострадали в результате наезда грузовика на группу людей в Мюнстере на юге Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Focus.
Как видно на фото с места происшествия, машина врезалась в людей, сидевших за столиками уличного кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.
"Есть погибшие и пострадавшие", — подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, водитель покончил с собой.
Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
— Pieter Drent (@pieterwdrent) 7 апреля 2018 г.
На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, в небе кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.
Die Behörden gehen von einem #Anschlag aus.— JungeAlternative NRW (@NRW_JA) 7 апреля 2018 г.
Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen. 🖤 pic.twitter.com/HRXK5fvvsr
В последние два года случаи намеренного наезда на пешеходов получили распространение по всей Европе. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв. Такие атаки случались во Франции, Германии, Испании, Великобритании и других странах.