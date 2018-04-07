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Немецкая машина скорой помощи в Германии

Грузовик въехал в группу людей в Германии

CC0 / Pixabay
Происшествия
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Три человека погибли, не менее 30 пострадали в результате наезда грузовика на группу людей в Мюнстере на юге Германии.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Три человека погибли, не менее 30 пострадали в результате наезда грузовика на группу людей в Мюнстере на юге Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Focus.

Как видно на фото с места происшествия, машина врезалась в людей, сидевших за столиками уличного кафе. Вокруг разбросаны столы и стулья.

"Есть погибшие и пострадавшие", — подтвердила в Twitter городская полиция. По ее данным, водитель покончил с собой.

Полиция рассматривает произошедшее как теракт, сообщает Rheinische Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

​На месте ведется спецоперация. Полиция перекрыла центр города, в небе кружит вертолет. Правоохранители ищут взрывчатку.

В последние два года случаи намеренного наезда на пешеходов получили распространение по всей Европе. Теракты, как правило, происходят на центральных площадях во время массовых мероприятий и приводят к большому числу жертв. Такие атаки случались во Франции, Германии, Испании, Великобритании и других странах.




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