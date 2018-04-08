Электричка и микроавтобус столкнулись в Крыму: есть погибшие

В Министерстве внутренних дел России сообщили о числе жертв и пострадавших при ЧП.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Пять человек погибли, четверо пострадали при столкновении маршрутки и электрички в Крыму в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным российских СМИ, маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск".

Четверо получили травмы различной степени тяжести, детей среди них нет.

Как отмечается на сайте МЧС по Республике Крым, сообщение о ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на железнодорожном переезде Красноперекопск — Армянск поступило в 11:45 по местному времени. В микроавтобусе находилось 13 человек.

В МЧС отметили, что инцидент произошел на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска. Электричка с рельсов не сошла.