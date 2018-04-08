Двое мужчин поссорились в день Пасхи: один убит

Фотовыставка "Два взгляда. Две страны" (Абхазия-Израиль), организованная Colors of Nation, состоится в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве с 9 по 15 апреля.

Международный день цыган отмечают представители этой нетерриториальной нации ежегодно 8 апреля. О том, как представители этого свободолюбивого народа живут в Абхазии, чем они занимаются и почему к ним неоднозначное отношение, читайте в материале колумниста Sputnik Абхазия Бадри Есиава.