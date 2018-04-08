Двое мужчин поссорились в день Пасхи: один убит

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Принятыми оперативными мерами было установлено,что около шести утра 8 апреля в результате возникшей ссоры Анри Харазия нанес ножевое ранение в область сердца Астамуру Гвазава на территории конноспортивного комплекса, расположенного у озера Инкит в Пицунде, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.
Тридцатидевятилетний житель села Лыхны Астамур Гвазава скончался по пути в Гагрскую больницу.
Прокуратурой Гагрского района по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия — "убийство".
Тридцативосьмилетний житель Пицунды Анри Харазия с места происшествия скрылся.
Оперативниками предпринимаются меры по установлению места нахождения и задержанию Анри Харазия.