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Милиция

Двое мужчин поссорились в день Пасхи: один убит

© Sputnik / Илона Хварцкия
Происшествия
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Сообщение о том, что в Гагрскую районную больницу доставили мужчину с ножевым ранением, поступило в дежурную часть Пицундского отдела милиции рано утром в 6 часов 30 минут 8 апреля.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Принятыми оперативными мерами было установлено,что около шести утра 8 апреля в результате возникшей ссоры Анри Харазия нанес ножевое ранение в область сердца Астамуру Гвазава на территории конноспортивного комплекса, расположенного у озера Инкит в Пицунде, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Тридцатидевятилетний житель села Лыхны Астамур Гвазава скончался по пути в Гагрскую больницу.

Прокуратурой Гагрского района по факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи  99 Уголовного кодекса Республики Абхазия —  "убийство".

Тридцативосьмилетний житель Пицунды Анри Харазия с места происшествия скрылся.

Оперативниками предпринимаются меры по установлению места нахождения и задержанию Анри Харазия.




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