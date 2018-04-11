Вертолет Ми-8 разбился в Хабаровске: погибли шесть человек

По данным МЧС, оба черных ящика рухнувшего в Хабаровске вертолета Ми-8 найдены.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Вертолет авиакомпании "Восток" рухнул в Хабаровске, погибли шесть человек. Инцидент произошел в 11.30 по местному времени (4.30 мск) в районе улиц Антенная — Хирургическая.

"На пустыре совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток". По предварительной информации на борту находилось шесть человек. Здания и сооружения не пострадали", — говорится в сообщении МЧС.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли все шесть человек, находившихся на борту. В то же время Следственный комитет информирует о двух погибших. В центре медицины катастроф сообщили, что на месте крушения возник пожар.

"Все, что точно можем сказать — вертолет разлетелся на части", — сказал представитель центра, которого цитирует РИА Новости.

В ГУ МЧС добавили, что обломки вертолета разбросаны в радиусе километра.

Как сообщили в СК РФ, вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж.

Оба черных ящика разбившегося в Хабаровске вертолета Ми-8 найдены.