Автобус с российскими журналистами обстреляли в Сирии

Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Автобус с российскими журналистами в Восточной Гуте в Сирии подвергся обстрелу. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел в среду около 18:20 мск.

"Автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте был обстрелян неизвестными лицами из стрелкового оружия", — говорится в заявлении министерства.

По информации оборонного ведомства, корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала "Россия 1" Михаил Виткин и оператор "Звезды" Владислав Додонов получили легкие ранения ног.

Всем журналистам врачами российского Центра примирения на месте была немедленно оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, говорится в сообщении.

В настоящее время пострадавших эвакуировали в медицинский госпиталь для прохождения необходимого лечения.