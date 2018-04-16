Пожар в Нальчике: горит центральный рынок

Пожар на рынке в Нальчике тушат 70 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники, пострадавших нет.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Возгорание в торговом павильоне на центральном рынке Нальчика охватило 2 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что пожар утром в понедельник произошел на площади около 600 квадратных метров.

Пожар начался в одном из павильонов центрального рынка в Нальчике.

По предварительным данным, пострадавших нет. Отмечается, что пожар тушат 70 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта — погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

Как сообщили в МЧС России, восемь из пятнадцати проверенных МЧС торговых центров, расположенных на территории Москвы и Московской области, не соответствуют нормам пожарной безопасности.

"Мы с нашим общественным советом проверяли торговые центры, в том числе и крупные. Из нарушений были обнаружены нефункционирующие датчики пожарной сигнализации", — сообщил член общественного совета при ГУ МЧС Москвы Никита Янковой.