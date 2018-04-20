Автобус и фура столкнулись в Сочи: есть пострадавшие

Авария произошла примерно в 13:00 в понедельник 20 апреля в районе "тещиного языка" близ Дагомыса в Лазаревском районе Сочи на автодороге Джубга — Сочи.

СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Рейсовый автобус, ехавший по маршруту Лазаревское — Сочи, столкнулся с фурой и врезался в микроавтобус, пострадало пять человек, сообщает ГТРК "Кубань" в пятницу 20 апреля.

Рейсовый автобус, ехавший по маршруту Лазаревское — Сочи, столкнулся на повороте с крупнотоннажным грузовиком DAF, а затем врезался в микроавтобус Renault. В результате ДТП пострадали пять человек. Все они госпитализированы с травмами легкой степени.

В образовавшейся после аварии пробке застряли три машины скорой помощи с тяжелобольными пациентами, которых в итоге с большой задержкой доставили в сочинскую городскую больницу, сообщают «Вести Сочи» со ссылкой на сотрудников станции скорой медицинской помощи города-курорта.

На участке был организован реверс. Перерыв в движении составил менее получаса, с 14:30 движение возобновлено в штатном режиме.