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Район Рамусе на юге Алеппо

СМИ: был нанесен ракетный удар по складам оружия в Сирии

© Sputnik . Михаил Алаеддин
Происшествия
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Склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.

СУХУМ, 30 апр — Sputnik. В Сирии вновь заявили об атаке на военные объекты – по данным источника РИА Новости, 29 апреля был нанесен удар по складам оружия вблизи городов Хама и Алеппо, на одном из складов оружия возник крупный пожар.

По словам военного источника, атака совершена "с помощью вражеских ракет".

Ранее национальное агентство САНА со ссылкой на корреспондента сообщило, что звуки взрывов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо.

Источник сообщал, что склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация. При атаке на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы возник крупный пожар.

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По данным источника, склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией; информация, что удар нанесен по аэропорту Алеппо, не соответствует действительности.

Кто нанес удар по военным объектам, пока неизвестно.

Израильские военные традиционно отказались комментировать ночные удары по военным объектам в Сирии.

Ракетный удар по Сирии>>

"Мы отказываемся от комментариев", — заявила сотрудница армейской пресс-службы.

Израиль десятки раз бомбил объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов, включая в первую очередь ливанское движение "Хезболлах", которое воюет на стороне сирийского лидера Башара Асада.

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Также 14 апреля США, Великобритания и нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. В западной коалиции заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума в окрестностях сирийской столицы. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО. Это был уже второй удар по Сирии со стороны США, проведенный без санкции Совета Безопасности ООН. Первый был нанесен 4 апреля 2017 года – по авиабазе "Шайрат".

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.




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