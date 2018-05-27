В Сирии погибли российские военные

В провинции Дейр эз-Зор при атаке артбатареи войск САР мобильными группами террористов погибли два российских военных советника, из пяти раненых военнослужащих двое позже скончались в больнице.

СУХУМ, 27 мая — Sputnik. В Сирии при обстреле со стороны боевиков погибли четверо военнослужащих РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского министерства обороны.

"В Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков погибли российские военнослужащие… В сирийской провинции Дейр эз-Зор в тёмное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — говорится в сообщении.

Как сообщается, военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Как отмечается, сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.