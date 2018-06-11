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Офицер полиции США

Житель Флориды взял в заложники четверых детей

© Фото : mario beauregard
Происшествия
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На место инцидента прибыл полицейский спецназ, сотрудники которого пытаются вступить в переговоры со стрелком.

СУХУМ, 11 июн — Sputnik. Житель американского штата Флорида удерживает в заложниках четверых детей после перестрелки с полицейскими, пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Orlando Sentinel.

Глава полиции города Орландо Джон Майна сообщил, что стражи порядка были вызваны в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания подозреваемый начал стрельбу и тяжело ранил полицейского.

После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми в возрасте от одного года до 12 лет.

 




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