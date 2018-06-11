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Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы

Лес загорелся в окрестностях Гагры

© Sputnik / Илона Хварцкия
Происшествия
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Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (107)
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Пожар в лесу в Старой Гагре вспыхнул около полудня в понедельник 11 июня, причины пока не известны.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар охватил часть леса горной зоны Старой Гагры, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Пожар в лесу не угрожает людям, он вдалеке от домов, для населения угрозы нет. Тушить пожар тяжело, так как склоны здесь крутые", — сказал начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Амиран Пачулия.

По его словам, на тушение пожара брошен весь личный состав МЧС Гагрского района.

Пожар в районе Гагры
© Фото : очевидец
Пожар в районе Гагры

"Это 80 человек, также задействованы четыре пожарные машины, кроме этого поставили мотопомпу. Рельеф местности очень сложный для того, чтобы попасть к месту пожара, сотрудники МЧС используют веревки", — подчеркнул он.

По приблизительным данным, огонь охватил площадь в четыре квадратных километра.

Амиран Пачулия затруднился из-за сложных условий сказать, в какие сроки удастся локализовать пожар.

Темы:
Деятельность МЧС Абхазии (107)



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