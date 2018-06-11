Лес загорелся в окрестностях Гагры

СУХУМ, 11 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар охватил часть леса горной зоны Старой Гагры, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
"Пожар в лесу не угрожает людям, он вдалеке от домов, для населения угрозы нет. Тушить пожар тяжело, так как склоны здесь крутые", — сказал начальник пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Амиран Пачулия.
По его словам, на тушение пожара брошен весь личный состав МЧС Гагрского района.
"Это 80 человек, также задействованы четыре пожарные машины, кроме этого поставили мотопомпу. Рельеф местности очень сложный для того, чтобы попасть к месту пожара, сотрудники МЧС используют веревки", — подчеркнул он.
По приблизительным данным, огонь охватил площадь в четыре квадратных километра.
Амиран Пачулия затруднился из-за сложных условий сказать, в какие сроки удастся локализовать пожар.