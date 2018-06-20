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Работа МЧС Абхазии

МЧС Абхазии ищет двух студентов, пропавших в море

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Информация о том, что в Сухуме пропали молодые люди, поступила в МЧС Абхазии примерно в 15:45 в среду 20 июня.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадри Есиава. МЧС Абхазии приступило к поискам двух студентов, пропавших в море в районе устья реки Келасур в окрестностях Сухума, сообщил корреспонденту Sputnik начальник пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия в среду 20 июня.

"Двое парней пропали в районе, где река Келасур впадает в море. Поисками студентов занимаются водолазы, также поиски ведутся с вертолета. Пока, к сожалению, никаких результатов нет", — проинформировал Ломия.

Со ссылкой на слова очевидцев, Мизан Ломия добавил, что местные жители успели спасти тонувшую девушку.

Спасательная группа выехала на место происшествия сразу после телефонного сообщения примерно в 15:45.




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