15:38 01 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.76
  • EUR72.99
Поиск
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ

Пожар в отеле в Анапе потушили

© Sputnik . Кирилл Каллиников
Происшествия
Получить короткую ссылку
3 0 0

Сигнал о пожаре в гостевом доме на Пионерском проспекте в Анапе поступил на пульт диспетчера анапского пожарно-спасательного гарнизона в 9:02 в воскресенье.

СУХУМ, 1 июл — Sputnik. Пожар в гостевом доме в Анапе ликвидирован, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожарные работают на месте происшествия
© Fotolia / Wellphoto
Гостиница загорелась в Анапе, эвакуированы около 100 человек

По прибытии на место в 9.13 мск пожарные установили, что горит четвертый (мансардный) этаж. Площадь возгорания составляла около 250 квадратных метров.

Как ранее сообщалось, из гостевого дома было эвакуировано 96 человек — посетителей и персонала. "К 10.15 мск пожар ликвидирован. На месте работает оперативная группа анапского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Всего в тушении пожарные задействовали 6 единиц техники и 24 человека.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Местные выборы
    Живите без мэра

    ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Работа участника конкурса LensCulture Street Photography Awards 2018
Лучшие уличные фотографии-2018 по версии LensCulture
В Саранске попрощались с матчами ЧМ-2018
В Саранске попрощались с матчами ЧМ-2018
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia