Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Сочи: видео 18+

Инцидент произошел в курортном сочинском поселке Дагомыс днем 4 июля, есть жертвы.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Легковой автомобиль на высокой скорости въехал на тротуар и сбил группу пешеходов в сочинском поселке Дагомыс днем 4 июля, видео трагического происшествия разместил в Instagram пользователь @dtpsochi.

По данным местного телеканала "Эфкате", на месте погиб один человек, несколько пешеходов получили серьезные травмы.

На кадрах видно, как легковушка, двигавшаяся из центра Сочи в сторону поселка Лазаревское, неожиданно выехала на встречную полосу, выскочила на тротуар и врезалась в группу людей.

Сотрудники ГИБДД уточняют подробности аварии и пытаются восстановить движение транспорта в обоих направлениях.

Очевидцы сообщают, что водитель, совершивший аварию, жив и объясняет происшествие тем, что уснул за рулем.

В красном автомобиле, в который врезался виновник ДТП, находилась девушка с трехлетним ребенком в детском кресле. Они не пострадали.