Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Сочи: видео 18+

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Легковой автомобиль на высокой скорости въехал на тротуар и сбил группу пешеходов в сочинском поселке Дагомыс днем 4 июля, видео трагического происшествия разместил в Instagram пользователь @dtpsochi.
По данным местного телеканала "Эфкате", на месте погиб один человек, несколько пешеходов получили серьезные травмы.
На кадрах видно, как легковушка, двигавшаяся из центра Сочи в сторону поселка Лазаревское, неожиданно выехала на встречную полосу, выскочила на тротуар и врезалась в группу людей.
❗️Внимание! 18+❗️. В Дагомысе автомобиль сбил людей на пересечении улицы Ленинградской и Батумского шоссе.. На кадрах видно, как машина наезжает на группу людей. Двое из пострадавших смогли подняться и уйти. Остальные остались под колесами. Водитель уснул за рулем. Он сам жив. По предварительным данным, двух женщин отвезли в реанимацию. Мужчина скончался на месте. В красном автомобиле в который врезался виновник ДТП, находились девушка с трехлетним ребенком в детском кресле. Они не пострадали. Водитель, сбивший пешеходов, вышел из своей машины и признался, что уснул за рулем.
Сотрудники ГИБДД уточняют подробности аварии и пытаются восстановить движение транспорта в обоих направлениях.
Очевидцы сообщают, что водитель, совершивший аварию, жив и объясняет происшествие тем, что уснул за рулем.
В красном автомобиле, в который врезался виновник ДТП, находилась девушка с трехлетним ребенком в детском кресле. Они не пострадали.