Жена убила мужа в ходе семейной ссоры в Сухуме

Совершившая убийство С. Кварчия явилась с повинной в Управление внутренних дел по городу Сухум, где дала признательные показания.

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. В ходе возникшей семейной ссоры С. Кварчия нанесла телесные повреждения своему супругу Д. Авидзба, который от полученных травм скончался. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

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"14 июля в 12:35 в дежурную часть отделения милиции УВД по городу Сухум поступило телефонное сообщение из приемного отделения центральной Республиканской больницы о доставлении мужчины с открытой черепно-мозговой травмой, множественными ушибами мягких тканей лица и переломом основания черепа", — говорится в сообщении.

Кварчия задержана и водворена в ИВС МВД Абхазии.

По данному факту прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по части 1 статьи 99 Уголовного Кодекса Абхазии — "Убийство".