По сообщению Генеральной прокуратуры Абхазии, поиски похищенного Максима Яковлева продолжаются, и на данный момент его местонахождение неизвестно.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В Абхазии похитили разыскиваемого Интерполом гражданина России. Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба рассказал Sputnik, что похищение Максима Яковлева произошло в июне этого года.

По его словам, по факту похищения бизнесмена, прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело, прокуратура Гудаутского района ведет расследование, в настоящее время местонахождение Максима Яковлева неизвестно", — сообщил Даур Амичба.

Ранее информационный ресурс "Фонтанка" сообщил, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева из корыстных побуждений.

Сообщается, что супруга похищенного обратилась в Следственный комитет и сообщила, что ее супруг исчез во время длительного путешествия в Абхазию.

Похитили Максима Яковлева 20 июня. Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит похищенному.

Как сообщал Sputnik Кыргызстан, Максима Яковлева обвиняют в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством. Ранее он был заочно арестован районным судом Бишкека.