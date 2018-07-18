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Максим Яковлев

В Абхазии похитили разыскиваемого Интерполом гражданина России

© Фото : Good News Mission
Происшествия
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По сообщению Генеральной прокуратуры Абхазии, поиски похищенного Максима Яковлева продолжаются, и на данный момент его местонахождение неизвестно.

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В Абхазии похитили разыскиваемого Интерполом гражданина России. Помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба рассказал Sputnik, что похищение Максима Яковлева произошло в июне этого года.

По его словам, по факту похищения бизнесмена, прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело, прокуратура Гудаутского района ведет расследование, в настоящее время местонахождение Максима Яковлева неизвестно", — сообщил Даур Амичба.

Ранее информационный ресурс "Фонтанка" сообщил, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева из корыстных побуждений.

Сообщается, что супруга похищенного обратилась в Следственный комитет и сообщила, что ее супруг исчез во время длительного путешествия в Абхазию.

Похитили Максима Яковлева 20 июня. Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит похищенному.

Как сообщал Sputnik Кыргызстан, Максима Яковлева обвиняют в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством. Ранее он был заочно арестован районным судом Бишкека. 

Теги:
выкуп, похищение, розыск, Генеральная прокуратура Абхазии, Интерпол, Абхазия



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