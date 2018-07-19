Появились подробности в деле похищения российского бизнесмена

СУХУМ, 19 июл – Sputnik. В тайнике гостиничного номера, откуда похитили российского бизнесмена Максима Яковлева, была обнаружена крупная сумма денег, которая была изъята в присутствии понятых, сказал в интервью Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба на основании рапорта дежурного по ОВД новоафонского отделения милиции.

© Фото : Good News Mission В Абхазии похитили разыскиваемого Интерполом гражданина России

"Незамедлительно оперативно-следственная группа провела осмотр места происшествия, были опрошены очевидцы, которые сказали, что нападавших было трое, одетых в камуфлированную одежду, в масках, перчатках, ростом от 160 до 175 сантиметров. Осмотром гостиничного номера 204 установлено, что мебель и вещи раскиданы по номеру, обнаружены следы бурого цвета, похожие на кровь, также в тайнике под шкафом была обнаружена крупная сумма наличности, которая была изъята в присутствии понятых", — заметил Амичба.

20 июня 2018 года, примерно 02:30, в гостинице в Новом Афоне, где проживал Максим Яковлев, трое неустановленных лиц в масках, действуя по предварительному сговору, вооруженные пистолетами и автоматами, проникли в гостинцу.

"В это время в гостинице находились администратор и охрана. Под угрозой насилия они отвели выше указанных лиц в помещение охраны, далее поднялись в номер 204, где временно проживал гражданин России Яковлев Максим Николаевич", — сообщил он.

Выбив входную дверь, злоумышленники вывели Яковлева из гостиницы и увезли его в неизвестном направлении.

Следственная группа разослала ориентировки на подозреваемых, были допрошены работники гостиницы, сказал он.

"12 июля 2018 года была допрошена супруга похищенного, которая передала в распоряжение следствия записки от имени ее супруга, в которых говорится, что его держат в подвале и за него требуют выкуп в 200 миллионов рублей, и он просит организовать передачу денег в обмен на его жизнь. Максим Яковлев являлся генеральным директором акционерного общества "Полиграфоформление", а также акционером Кировского завода", — подчеркнул Даур Амичба.

В настоящее время местонахождение похищенного не установлено, проводятся оперативные мероприятия по поиску и установлению местонахождения похищенного, заключил он.

По факту разбойного нападения и похищения гражданина Российской Федерации прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело.

"20 июня 2018 года прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Республики Абхазия "Разбойное нападение с проникновением в жилище", пункты А, Б, В, Ж части 2, статьи 119 "Похищение человека группой лиц с применением насилия, с применением оружия из корыстных побуждений", — подчеркнул Амичба.

Ранее информационный ресурс "Фонтанка" сообщил, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело о похищении гражданина России Максима Яковлева из корыстных побуждений.

Сообщается, что супруга похищенного обратилась в Следственный комитет и сообщила, что ее супруг исчез во время длительного путешествия в Абхазию.

Похитили Максима Яковлева 20 июня. Через некоторое время его жене прислали рукописную записку с лаконичным объяснением и просьбой собрать 200 миллионов рублей. По предварительным данным, почерк принадлежит похищенному.

По сообщению "Фонтанки", внутри дома, в котором он проживал длительное время, обнаружены сломанная мебель и кровь.

Как сообщал Sputnik Кыргызстан, Максима Яковлева обвиняют в самоуправстве с применением насилия, разбое, а также в самовольном захвате помещений с применением физического насилия либо с угрозой убийством. Ранее он был заочно арестован районным судом Бишкека.