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Дежурная часть при МВД.

Убийство произошло в селе Нижний Келасур

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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По факту убийства Рамаза Сакания прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления Юрий Насибов задержан.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Убийство Рамаза Сакания произошло 21 июля 2018 года в селе Нижний Келасур. Об этом сообщает официальный сайт Генпрокуратуры Абхазии.

"Согласно предварительно установленным данным, гражданин Юрий Насибов, 1955 года рождения, произвел выстрел из гладкоствольного ружья по автомашине "Мерседес", под управлением Рамаза Сакания, который двигался по проселочной дороге улицы Речная в селе Нижний Келасур Сухумского района", — говорится в сообщении.

Рамаз Сакания с огнестрельным ранением в область лица был доставлен в Республиканскую больницу, однако примерно в 03:00 22 июля скончался от полученных ранений.

Ведомство сообщает, что 22 июля подозреваемый Юрий Насибов был задержан и водворен в ИВС.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, следователем в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения в отношении Юрия Насибова и предъявлении обвинения по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Абхазии (умышленное убийство)", — отмечает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

21 июля 2018 года прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство в отношении Рамаза Сакания 1972 года рождения.




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