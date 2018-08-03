Спасатели обнаружили тело ребенка, которого в Сочи унесло в море

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Спасатели обнаружили тело ребенка, упавшего в ливневую канаву в поселке Лазаревское в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Мальчик упал в ручей, после чего его унесло в море. По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, на месте происшествия работали две группы спасателей, поиск ребенка велся с берега и в акватории моря.

"По предварительным данным, сегодня во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины его смерти", — говорится в сообщении СК.

