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Черное море

Спасатели обнаружили тело ребенка, которого в Сочи унесло в море

© Sputnik . Владимир Астапкович
Происшествия
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95702

Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

СУХУМ, 3 авг – Sputnik. Спасатели обнаружили тело ребенка, упавшего в ливневую канаву в поселке Лазаревское в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Мальчик упал в ручей, после чего его унесло в море. По данным Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, на месте происшествия работали две группы спасателей, поиск ребенка велся с берега и в акватории моря.

"По предварительным данным, сегодня во второй половине дня в поселке Лазаревское малолетний мальчик упал в ливневую канаву. Находившаяся рядом с ребенком бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины его смерти", — говорится в сообщении СК.




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