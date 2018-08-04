В Сочи более 400 человек ищут двух детей, которых унесло течением реки

Семья в Сочи решила перейти реку вброд, но их унесло быстрым течением. Двух несовершеннолетних детей ищут спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. Более 400 человек вышли в Сочи на поиски детей, которых унесло течением реки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Семья отдыхающих — мужчина, женщина, двое детей — упали в реку Пластунка. Туристы решили перейти реку вброд.

© Sputnik . Владимир Астапкович Спасатели обнаружили тело ребенка, которого в Сочи унесло в море

Взрослых удалось спасти, а детей в возрасте 4 и 15 лет унесло течением реки.

Первой из воды самостоятельно выбралась женщина. Она и сообщила, что быстрым течением реки унесло ее мужа и детей. Позже спасатели обнаружили мужчину с травмой головы.

В поисках детей в Сочи задействовано более 400 человек — спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, волонтеры. Поиски детей велись всю ночь и продолжились днем с вертолета.

СК России по Краснодарскому краю организовал доследственную проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей.