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Река в Сочи, архивное фото

В Сочи более 400 человек ищут двух детей, которых унесло течением реки

© Sputnik . Нина Зотина
Происшествия
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Семья в Сочи решила перейти реку вброд, но их унесло быстрым течением. Двух несовершеннолетних детей ищут спасатели, сотрудники полиции и волонтеры.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. Более 400 человек вышли в Сочи на поиски детей, которых унесло течением реки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Семья отдыхающих — мужчина, женщина, двое детей — упали в реку Пластунка. Туристы решили перейти реку вброд.

Черное море
© Sputnik . Владимир Астапкович
Спасатели обнаружили тело ребенка, которого в Сочи унесло в море

Взрослых удалось спасти, а детей в возрасте 4 и 15 лет унесло течением реки. 

Первой из воды самостоятельно выбралась женщина. Она и сообщила, что быстрым течением реки унесло ее мужа и детей. Позже спасатели обнаружили мужчину с травмой головы.

В поисках детей в Сочи задействовано более 400 человек — спасатели, сотрудники полиции и Росгвардии, волонтеры. Поиски детей велись всю ночь и продолжились днем с вертолета.

СК России по Краснодарскому краю организовал доследственную проверка по факту исчезновения двух несовершеннолетних детей.

Теги:
Сочи



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