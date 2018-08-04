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Учения МЧС в Ставропольском крае

Найдено тело одного из двух детей, которых унесло рекой в Сочи

© Sputnik . Александр Викулов
Происшествия
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Более 400 человек вышли в Сочи на поиски детей, которых унесло течением реки.

СУХУМ, 4 авг — Sputnik. В Сочи спасатели обнаружили тело одного из детей, которых унесло течением реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ЮРПСО).

Его нашли во время вертолетного облета в районе водозабора. На месте происшествия работают следователи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски четырехлетней девочки продолжаются.

Река в Сочи, архивное фото
© Sputnik . Нина Зотина
В Сочи более 400 человек ищут двух детей, которых унесло течением реки

В поисках принимают участие спасатели ЮРПСО, Кубань-СПАС, Службы спасения Сочи, ГИМС, сотрудники полиции,  местной администрации, Росгвардии, казачества, морпорта Сочи, частные маломерные суда и волонтеры — всего более четырехсот человек. Территорию осматривают с вертолета и при помощи беспилотника.

Накануне вечером спасателям сообщили, что четверо отдыхающих упали в реку Пластунка.

Как выяснилось, местный житель, приезжая женщина с детьми — четырехлетней девочкой и и 15-летним подростком — решили перейти реку вброд, хотя рядом был мост. Поскольку из-за дождей уровень воды и скорость течения стали усиливаться, люди не справились с потоком и их унесло.

Женщина смогла выбраться самостоятельно и сообщила об произошедшем. Чуть позже спасатели нашли мужчину с травмой головы.

Теги:
Сочи



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