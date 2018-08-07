Стали известны подробности гибели двух человек в аварии в Очамчыре

Следственной группой ОВД по Очамчырскому району проводится доследственная проверка по дорожно-транспортному происшествию, случившемуся 4 августа в Очамчыре.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Следствие установило, что житель Очамчыры Давид Георгадзе 1982 года рождения управлял автомобилем "Daimler-Chrysler" в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Volkswagen Passat", за рулем которого был житель Сухума 1979 года рождения, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

Водитель "Daimler-Chrysler" двигался со стороны республиканской трассы по направлению к центру города.

В результате аварии пассажирка "Volkswagen Passat" — жительница села Араду 1959 года рождения — скончалась на месте. Второй пассажир 1977 года рождения умер в больнице.

Автомобильная авария произошла в Очамчыре на улице Баграта Шинкуба в 19:30 4 августа.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили и пассажиры автомобиля "Daimler-Chrysler" — жители Очамчырского района 1991 и 1988 годов рождения.