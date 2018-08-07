14:55 07 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.54
  • EUR73.56
Поиск
Машина ДПС

Стали известны подробности гибели двух человек в аварии в Очамчыре

CC0 / fsHH
Происшествия
Получить короткую ссылку
194404

Следственной группой ОВД по Очамчырскому району проводится доследственная проверка по дорожно-транспортному происшествию, случившемуся 4 августа в Очамчыре.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Следствие установило, что житель Очамчыры Давид Георгадзе 1982 года рождения управлял автомобилем "Daimler-Chrysler" в состоянии наркотического опьянения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Volkswagen Passat", за рулем которого был житель Сухума 1979 года рождения, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

Водитель "Daimler-Chrysler" двигался со стороны республиканской трассы по направлению к центру города.

В результате аварии пассажирка "Volkswagen Passat" — жительница села Араду 1959 года рождения — скончалась на месте. Второй пассажир 1977 года рождения умер в больнице.

Автомобильная авария произошла в Очамчыре на улице Баграта Шинкуба в 19:30 4 августа.

Телесные повреждения различной степени тяжести получили и пассажиры автомобиля "Daimler-Chrysler" — жители Очамчырского района 1991 и 1988 годов рождения.

Теги:
ДТП, МВД Абхазии, Очамчыра



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Ленингорский район
    Проезда нет

    Южная Осетия закрыла границу с Грузией - мера связана с проведением мероприятий в память о событиях августа 2008 года.

  • Дорожный указатель села Мухас Огузского района
    Водный мир

    Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Ашот Акобян побеседовал с армянскими водителями в Верхнем Ларсе (6 августа 2018). Грузия
    Слишком много туристов

    Армения и Россия намерены в кратчайшие сроки разработать антикризисный план, чтобы увеличить пропускную способность КПП "Верхний Ларс".

  • Допинг-проба
    Попались на допинге

    Казахстанская гимнастка Сабина Аширбаева и тяжелоатлет Владимир Седов дисквалифицированы после того, как в их допинг-пробах нашли запрещенные вещества.

  • Ликвидация последствий схода селя в селе Катран Ляйлякского района Баткенской области. Архивное фото
    Удар стихии

    Какие стихийные бедствия угрожают Центральной Азии в целом и Кыргызстану в частности, проанализировали специалисты Всемирного банка.

  • Рок-музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Мы такие, какие есть

    Лидер ДДТ Юрий Шевчук рассказал Sputnik Беларусь о своем отношении к запретам на выступления, честности в музыке и журналистике, новых песнях и музыкальных пристрастиях.

  • Ленингорский район
    Проезда нет

    Южная Осетия закрыла границу с Грузией - мера связана с проведением мероприятий в память о событиях августа 2008 года.

  • Дорожный указатель села Мухас Огузского района
    Водный мир

    Ливни затопили целое село в Азербайджане: дожди вызвали селевые потоки, дома свыше сотни семей оказались разрушены.

  • Министр транспорта, связи и ИТ Ашот Акобян побеседовал с армянскими водителями в Верхнем Ларсе (6 августа 2018). Грузия
    Слишком много туристов

    Армения и Россия намерены в кратчайшие сроки разработать антикризисный план, чтобы увеличить пропускную способность КПП "Верхний Ларс".

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Андреа Алаи, Италия. Ультрас. Спорт, серии, 1 место.
Победители конкурса имени Андрея Стенина
Масштабное шоу Авиамикс под Рязанью
Масштабное шоу "Авиамикс" под Рязанью
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг доступности бензина в странах Европы

Соцсети

Sputnikabkhazia