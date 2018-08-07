Жителя Грузии задержали за незаконный переход границы с Абхазией

Задержанный российскими пограничниками в Абхазии житель Кутаиси ранее отбывал уголовное наказание на территории Грузии за совершение особо тяжкого преступления.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии 4 августа в районе населенного пункта Сакян Гулрыпшского района задержали гражданина Грузии. Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России в Абхазии.

"Не имея действительных документов на право пересечения абхазско-грузинской границы, нарушитель пограничного законодательства следовал из Грузии в обход установленных пунктов пропуска. При себе имел продукты питания, нож, фонарь, а также денежные средства", — говорится в сообщении.

Задержанный ранее отбывал уголовное наказание на территории Грузии за совершение особо тяжкого преступления.

Для принятия дальнейших процессуальных решений гражданин Грузии передан компетентным органам Республики Абхазия.