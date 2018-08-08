Пожар в здании правительства в Цхинвале потушили

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. В центре столицы Южной Осетии загорелись помещения в здании правительства республики, сообщили Sputnik Южная Осетия в МЧС РЮО.

"Пожар произошел в здании правительства с тыльной стороны, от огня пострадало несколько помещений комитета по миграционной политике. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. На данный момент пожар ликвидирован, пострадавших нет", — заявили в ведомстве.

По данным МЧС, огнеборцы справились с возгоранием примерно в течение 40 минут. Спасатели продолжают работы на месте происшествия — занимаются проливкой тлеющих участков и разбором крыши. Помещения администрации президента, находящиеся в этом же комплексе, не пострадали от огня, добавили в ведомстве.