Стало известно, почему "сломленный парень" угнал самолет в Сиэтле

Из аэропорта американского города Сиэтл был угнан самолет авиакомпании Alaska Airlines. Несанкционированный вылет самолета из международного аэропорта Сиэтла Такома произвел сотрудник авиакомпании. Лайнер разбился, чуть отлетев от аэропорта.

СУХУМ, 11 авг — Sputnik. Угнавший самолет Horizon Q400 работник авиакомпании Horizon Air называл себя "сломленным парнем" и надеялся ощутить в небе "момент безмятежности". Это следует из расшифровки его переговоров с диспетчерами, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Seattle Times.

Вначале угонщик вел себя спокойно и даже шутил о том, что ему предложат работать пилотом, если он успешно приземлится. Однако затем признался, что не знает, как сажать воздушное судно.

​"Я вообще-то не планировал приземляться", — пояснил он диспетчерам.

Затем мужчина начал переживать из-за того, что у него заканчивается топливо и "мог взорваться двигатель".

"Есть много людей, для которых я важен. Они расстроятся, когда узнают о том, что я сделал. Я бы хотел попросить у каждого из них прощения. Я всего лишь сломленный парень", — отметил он.

— Janelle Wang (@janellewang) 11 августа 2018 г.

​На протяжении всего полета диспетчеры и командир воздушного судна пытались помочь молодому человеку посадить самолет и отговаривали его от выполнения бочки и других опасных маневров.

"Мне жаль. Я надеюсь, это не испортит вам день", — говорит в конце концов угонщик.

Двадцатидевятилетний механик Horizon Air по имени Рик (фамилию мужчины власти не называют) угнал пустой самолет Alaska Airlines из аэропорта Сиэтла накануне вечером. Он пролетел около 15 минут и, совершив опасные маневры, потерпел крушение. Во время полета самолет сопровождали истребители F-15, однако они непричастны к тому, что он разбился.