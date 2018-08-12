Стрельба в Манчестере: есть пострадавшие

За несколько часов до стрельбы в районе проходил карибский карнавал, поэтому на улицах было большое количество людей.

СУХУМ, 12 авг — Sputnik. После карибского карнавала в британском Манчестере десять человек доставлены в больницу с огнестрельными ранениями, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в районе Мосс Сайд в южной части города. На месте происшествия проходят обыски, полиция опрашивает свидетелей и просматривает записи с камер видеонаблюдения.

"На данный момент десять человек находятся в больнице с легкими и тяжелыми ранениями. Офицеры находятся на месте, пытаясь определить, где именно произошла стрельба и кто принимал в ней участие", — говорится в релизе полиции.

— G M Police (@gmpolice) 12 августа 2018 г.

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Начальник отдела сыскной полиции Дебби Дули рассказала, что в больнице находятся несколько людей с разными ранениями, но, к счастью, большинство ранений не представляет угрозы жизни.

Других подробностей пока не поступало.