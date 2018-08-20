После потопа: как Сухум и Гулрыпш справляются с последствиями наводнения

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Наводнение стало привычным явлением для многих жителей Абхазии. Люди едва справляются с последствиями одной стихии, как на них обрушивается другая, некоторые семьи давно уже переселились на вторые этажи своих домов, так как вода может прийти в любой момент.
Спасти мать
Владимир Алферов живет в Сухуме по улице Чанба. Когда случилось наводнение, он не находился дома. В день стихи он спешно возвращался домой, так как опасался за свою престарелую мать. Когда до жилища оставалось около ста метров, вода настолько поднялась, что идти он уже не мог, и ему пришлось добираться вплавь.
"Я уже не мог идти, вода поднялась выше моего роста. Приплыв домой, я сразу поднялся на второй этаж, к счастью, мать находилась там, конечно, страшно боялся, что с ней что-то случилось", — рассказывает с волнением Алферов.
По его оценкам, уровень воды поднялся около 180 сантиметров. Сейчас он, стоя в грязи, пытается спасти, что осталось после потопа. Владимир говорит, что в ближайшие две недели не сможет включить электричество в доме, так как велика вероятность того, что произойдет замыкание, а это может привести к пожару.
Другой житель улицы говорит, что вода попортила много мебели, и он не знает, как это все восстанавливать, ведь семейный бюджет не столь велик.
"У нас утонули холодильники, сейчас вымываем комнаты, пытаемся что-то восстановить, но не знаю, будет ли в этом толк, потому что весь первый этаж в иле", — сказал Михаил Скиба.
Кроме того, вода полностью уничтожила огород, в который вложено много труда, огорчен житель.
"Там уже ничего не спасешь, наш маленький огородик полностью утонул, все погибло — помидоры, перчики", — сетует он.
Из года в год
Значительный ущерб от наводнения нанесен жителям и Гулрыпшского района — частные дома, гостиницы, кафе оказались в центре стихии.
"Вода была всюду, посмотрите паркет разбух, и его уже не спасти, помимо этого, пострадала мебель. Такое происходит постоянно, не успеем привести дом в порядок, купить новую мебель как вода снова поднимается и топит нас. Один диван пришлось выкинуть, сейчас сушим холодильник, стиральную машину, но неизвестно, заработают они или нет", — сказала жительница Каштака Амра Гергия.
Она говорит, что в прошлом году после очередного потопа правительство оказало им помощь.
"Сейчас мы не хотим, чтоб нам кто-то помогал, пусть эти средства направят на расчистку русла рек. Мы несколько раз покупали новую мебель, после последнего потопа решили поставить дешевую, мы не знаем, как так дальше можно жить", — говорит Гергия.
Другие жители Каштака надеются, что их не оставят один на один с бедой, с которой они столкнулись в очередной раз.
Оценят ущерб
Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия отметил, что в результате ливня пострадали Каштак, Багмаран, Мерхеул и Мачарка.
"Был смыт мост в селе Мерхеул, утром рано с депутатом Парламента Саидом Харазия выехали, там уже собрались местные жители. Мы доложили президенту о сложившейся обстановке и о том ущербе, который нанесен стихией. Сразу команда была дана премьер-министру, чтобы всю необходимую технику выделили и начали делать этот мост", — рассказал он.
На сегодня работы на мосту практически завершены, сообщил руководитель Аслан Барателия.
"Сегодня вечером движение по этому мосту будет восстановлено", — подчеркнул глава района.
Он отметил, что действует постоянная комиссия, которая реагирует на чрезвычайные ситуации. Сейчас эта комиссия проводит оценку ущерба, нанесенного жителям района, отметил Барателия.
"В первый же день, когда это произошло, вся наша техника, которая имеется, была задействована, чтобы как-то помочь людям. Наша пожарная машина помогала людям выкачивать воду и грязь со дворов. До сегодняшнего дня приходят и просят технику для ликвидации последствий стихии", — заметил он.
Оценка ущерба жителям займет около одной недели, рассказал Аслан Барателия. По словам главы района, такого потопа в районе он никогда не наблюдал, уровень воды в некоторых местах достигал 75 сантиметров.
В результате ливня вода поднялась в районе центрального рынка Сухума, на углу улиц Вардания и Аиааира, на улицах Титова, Дбар, Чанба и в других местах.