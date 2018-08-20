После потопа: как Сухум и Гулрыпш справляются с последствиями наводнения

О том, какой ущерб нанесло наводнение, произошедшее 18 августа в Сухуме и Гулрыпшском районе, как люди справляются с последствиями стихии и какая помощь им нужна, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Наводнение стало привычным явлением для многих жителей Абхазии. Люди едва справляются с последствиями одной стихии, как на них обрушивается другая, некоторые семьи давно уже переселились на вторые этажи своих домов, так как вода может прийти в любой момент.

Спасти мать

Владимир Алферов живет в Сухуме по улице Чанба. Когда случилось наводнение, он не находился дома. В день стихи он спешно возвращался домой, так как опасался за свою престарелую мать. Когда до жилища оставалось около ста метров, вода настолько поднялась, что идти он уже не мог, и ему пришлось добираться вплавь.

"Я уже не мог идти, вода поднялась выше моего роста. Приплыв домой, я сразу поднялся на второй этаж, к счастью, мать находилась там, конечно, страшно боялся, что с ней что-то случилось", — рассказывает с волнением Алферов.

© Sputnik Бадрак Авидзба Последствия ливнего дождя в районе Чанба

По его оценкам, уровень воды поднялся около 180 сантиметров. Сейчас он, стоя в грязи, пытается спасти, что осталось после потопа. Владимир говорит, что в ближайшие две недели не сможет включить электричество в доме, так как велика вероятность того, что произойдет замыкание, а это может привести к пожару.

Другой житель улицы говорит, что вода попортила много мебели, и он не знает, как это все восстанавливать, ведь семейный бюджет не столь велик.

© Sputnik Бадрак Авидзба Последствия ливнего дождя в районе Чанба

"У нас утонули холодильники, сейчас вымываем комнаты, пытаемся что-то восстановить, но не знаю, будет ли в этом толк, потому что весь первый этаж в иле", — сказал Михаил Скиба.

Кроме того, вода полностью уничтожила огород, в который вложено много труда, огорчен житель.

"Там уже ничего не спасешь, наш маленький огородик полностью утонул, все погибло — помидоры, перчики", — сетует он.

© Sputnik Бадрак Авидзба Последствия ливнего дождя в районе Чанба

Из года в год

Значительный ущерб от наводнения нанесен жителям и Гулрыпшского района — частные дома, гостиницы, кафе оказались в центре стихии.

"Вода была всюду, посмотрите паркет разбух, и его уже не спасти, помимо этого, пострадала мебель. Такое происходит постоянно, не успеем привести дом в порядок, купить новую мебель как вода снова поднимается и топит нас. Один диван пришлось выкинуть, сейчас сушим холодильник, стиральную машину, но неизвестно, заработают они или нет", — сказала жительница Каштака Амра Гергия.

© Sputnik Бадрак Авидзба Последствия ливнего дождя в районе Каштака

Она говорит, что в прошлом году после очередного потопа правительство оказало им помощь.

"Сейчас мы не хотим, чтоб нам кто-то помогал, пусть эти средства направят на расчистку русла рек. Мы несколько раз покупали новую мебель, после последнего потопа решили поставить дешевую, мы не знаем, как так дальше можно жить", — говорит Гергия.

© Sputnik . Бадрак Авидзба Последствия ливнего дождя в районе Каштака

Другие жители Каштака надеются, что их не оставят один на один с бедой, с которой они столкнулись в очередной раз.

Оценят ущерб

Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия отметил, что в результате ливня пострадали Каштак, Багмаран, Мерхеул и Мачарка.

© Фото : Предоставлено: Оксана Назаренко Вода по пояс и смытые дороги: какой ущерб нанесло наводнение в Абхазии

"Был смыт мост в селе Мерхеул, утром рано с депутатом Парламента Саидом Харазия выехали, там уже собрались местные жители. Мы доложили президенту о сложившейся обстановке и о том ущербе, который нанесен стихией. Сразу команда была дана премьер-министру, чтобы всю необходимую технику выделили и начали делать этот мост", — рассказал он.

На сегодня работы на мосту практически завершены, сообщил руководитель Аслан Барателия.

"Сегодня вечером движение по этому мосту будет восстановлено", — подчеркнул глава района.

Он отметил, что действует постоянная комиссия, которая реагирует на чрезвычайные ситуации. Сейчас эта комиссия проводит оценку ущерба, нанесенного жителям района, отметил Барателия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ливневый дождь подтопил улицы и дома в Сухуме

"В первый же день, когда это произошло, вся наша техника, которая имеется, была задействована, чтобы как-то помочь людям. Наша пожарная машина помогала людям выкачивать воду и грязь со дворов. До сегодняшнего дня приходят и просят технику для ликвидации последствий стихии", — заметил он.

Оценка ущерба жителям займет около одной недели, рассказал Аслан Барателия. По словам главы района, такого потопа в районе он никогда не наблюдал, уровень воды в некоторых местах достигал 75 сантиметров.

В результате ливня вода поднялась в районе центрального рынка Сухума, на углу улиц Вардания и Аиааира, на улицах Титова, Дбар, Чанба и в других местах.