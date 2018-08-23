Десятки людей пострадали в крупном ДТП в Египте

Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

СУХУМ, 23 авг — Sputnik. Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса произошло в Египте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Youm7.

Как сообщается, авария произошла на автотрассе в провинции Бени-Суэйф. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

В результате происшествия пострадали около 30 человек. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Последнее подобное крупное ДТП в Египте произошло в начале июля в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе Мерса-Матрух-Александрия, жертвами которого стали десять человек, еще 25 получили ранения.