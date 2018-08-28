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Обстрелянный внедорожник Range Rover в Гудауте

Внедорожник обстрелян из гранатомета во дворе жилой многоэтажки в Гудауте

© Фото : Очевидец
Происшествия
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Возле машины был найден гранатомет, из которого предположительно был сделан выстрел.

CУХУМ, 28 авг – Sputnik. Автомобиль марки RangeRover был обстрелян из гранатомета в Гудауте, ночью 27 августа. 

 По сообщению министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, возле машины был найден гранатомет, из которого, предположительно, и был произведен обстрел внедорожника.

Гранатомет, найденный около обстрелянного автомобиля Range Rover в Гудауте
© Фото: Facebook/За будущее Абхазии!
Гранатомет, найденный около обстрелянного автомобиля Range Rover в Гудауте

По предварительным данным, автомобиль принадлежит семье жителя Гудауты Рауля Барцба, представители МВД не квалифицируют инцидент как покушение на жизнь членов семьи. По факту обстрела внедорожника ведутся оперативно-следственные работы.

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© Фото: Facebook/За будущее Абхазии!
Обстрелянный внедорожник Range Rover в Гудауте



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