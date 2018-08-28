Внедорожник обстрелян из гранатомета во дворе жилой многоэтажки в Гудауте

Возле машины был найден гранатомет, из которого предположительно был сделан выстрел.

CУХУМ, 28 авг – Sputnik. Автомобиль марки RangeRover был обстрелян из гранатомета в Гудауте, ночью 27 августа.

По сообщению министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, возле машины был найден гранатомет, из которого, предположительно, и был произведен обстрел внедорожника.

© Фото: Facebook/За будущее Абхазии! Гранатомет, найденный около обстрелянного автомобиля Range Rover в Гудауте

По предварительным данным, автомобиль принадлежит семье жителя Гудауты Рауля Барцба, представители МВД не квалифицируют инцидент как покушение на жизнь членов семьи. По факту обстрела внедорожника ведутся оперативно-следственные работы.