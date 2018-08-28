Внедорожник обстрелян из гранатомета во дворе жилой многоэтажки в Гудауте

CУХУМ, 28 авг – Sputnik. Автомобиль марки RangeRover был обстрелян из гранатомета в Гудауте, ночью 27 августа.
По сообщению министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, возле машины был найден гранатомет, из которого, предположительно, и был произведен обстрел внедорожника.
По предварительным данным, автомобиль принадлежит семье жителя Гудауты Рауля Барцба, представители МВД не квалифицируют инцидент как покушение на жизнь членов семьи. По факту обстрела внедорожника ведутся оперативно-следственные работы.
- Обстрелянный внедорожник Range Rover в Гудауте
- Обстрелянный внедорожник Range Rover в Гудауте