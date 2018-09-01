В ДНР заявили о причастности Украины к убийству Захарченко

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка.

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Задержанные по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.

© Фото : предоставлено Олегом Царевым Стали известны детали убийства Захарченко

"Пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия", — сказал Трапезников.

По его словам, отмечено передвижение украинской военной техники у линии соприкосновения.

"Провокации ожидаются, нам известны планы украинской стороны, есть движение военной техники, зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией", — подчеркнул врио главы ДНР.

Он добавил, что в результате взрыва пострадали 11 человек. Ранее ту же цифру озвучил источник РИА Новости в силовых структурах республики. Как уточнил собеседник агентства, речь идет о раненых и погибших.

Похороны Захарченко пройдут 2 сентября. Церемония прощание состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.

Правоохранителям удалось установить личности террористов, совершивших покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила журналистам его пресс-секретарь Алена Алексеева.