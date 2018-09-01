В ДНР заявили о причастности Украины к убийству Захарченко

СУХУМ, 1 сен – Sputnik. Задержанные по подозрению в убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко подтвердили, что теракт планировался на Украине, заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников.
"Пока перекрыты все границы, несколько человек уже задержаны, которые дали показания, в результате чего подтвердилось, что это украинская диверсия", — сказал Трапезников.
По его словам, отмечено передвижение украинской военной техники у линии соприкосновения.
"Провокации ожидаются, нам известны планы украинской стороны, есть движение военной техники, зафиксированы ряд нарушений, мы держим руку на пульсе, владеем ситуацией", — подчеркнул врио главы ДНР.
Он добавил, что в результате взрыва пострадали 11 человек. Ранее ту же цифру озвучил источник РИА Новости в силовых структурах республики. Как уточнил собеседник агентства, речь идет о раненых и погибших.
Похороны Захарченко пройдут 2 сентября. Церемония прощание состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.
Правоохранителям удалось установить личности террористов, совершивших покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявила журналистам его пресс-секретарь Алена Алексеева.