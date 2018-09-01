Самолет загорелся при посадке в Сочи: есть пострадавшие

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи, пострадали 18 человек, среди них трое детей, сообщает РИА Новости.

"При посадке в аэропорту Сочи Boeing 737, прибывший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся", — сказал собеседник агентства.

Как рассказали в Utair, лайнер скатился в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель.

В региональном управлении МЧС уточнили, что информация о ЧП поступила в 02:59 по местному времени. К тушению пожара привлекли пять единиц техники, в 03:25 возгорание удалось локализовать, а через час — ликвидировать. Носовая часть воздушного судна получила повреждения.

Пресс-служба Международного аэропорта Сочи сообщила, что один из сотрудников скончался во время оперативных мероприятий, связанных с инцидентом с загоревшимся самолетом, предположительно, причина смерти — сердечный приступ.